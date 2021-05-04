Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Американский инвестор Уоррен Баффет подтвердил кандидатуру бизнесмена Грегори Абеля на роль «наследника» холдинга Berkshire Hathawayю. Об этом 4 мая сообщает BBC.

Свой выбор бизнесмен объяснил тем, что «Грег сможет сохранить культуру» компании.

«Директора согласились, что если сегодня со мной что-нибудь случится, завтра мое место займет Грег», — рассказал Баффет в интервью телеканалу CNBS.

Напомним, в марте активы холдинга Berkshire Hathaway выросли до $100,3 млрд. В результате этого Баффет попал в пятерку самых богатых на планете Земля людей, чье состояние оценивается в более чем $100 млрд.