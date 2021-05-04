Екатеринбург, 4 мая, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Свердловской области по итогам 2020 года доходы ниже прожиточного минимума имели 388 тыс. человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

Иван Творожников. Нищие около церкви. 1889

Это 9% от количества жителей региона. По сравнению с 2019 годом число бедных выросло на 4,8 тыс. человек.

Отметим, в предшествующие годы число бедных, наоборот, снижалось. В 2016-м их насчитали 442,9 тыс. человек, или 10,2% от численности населения.