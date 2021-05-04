Киев, 4 мая, 2021, 19:02 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 4 мая, эксперты обсуждают резонансные заявления главы раскольнической организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифания, сделанные в ходе пасхальных праздников, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Митрополит Епифаний

В частности, медиаэксперт Татьяна Чугаенко отмечает, что Епифаний умудрился практически прямым текстом заявить, что не верит в чудесное схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

«Мол, кто-то верит в то, что он (огонь) сходит чудесным образом, но по большей мере это воспоминание того первого чуда, которое было совершено в определённый момент… То есть понимаете, да? Миллионы верующих людей по всему миру схождение Благодатного огня воспринимают как чудо, а глава организации под названием «Православная церковь Украины» в это чудо не верит?!» — задалась вопросом эксперт.

Вместе с тем Чугаенко отмечает, что для ПЦУ Благодатный огонь — это «очень больная тема», потому что Иерусалимский патриарх Феофил Третий не допускает представителей организации в Храм Гроба Господня и прямо называет их «раскольниками».

«И ладно бы беда была только в том, что ПЦУ до сих пор является непризнанной церковью (на сегодня её признали только Греческая православная церковь, Александрийский патриархат и Кипрская православная церковь). Нет, тут всё серьёзнее… Когда сразу после получения томоса в 2019 году ПЦУ направила свой самолет в Иерусалим за Благодатным огнем, Иерусалимский патриарх Феофил Третий не допустил эту делегацию к пасхальной службе, публично назвав Епифания и его компанию раскольниками. Иерусалимский патриарх тогда сделал очень жёсткое заявление о том, что раскольники не допускаются к святыням, находящимся на канонической территории Иерусалимского патриархата… В ПЦУ, конечно же, сей факт попытались скрыть. Но ничего не получилось. И очень скоро позиция Иерусалимского патриархата стала известна всему миру: «Иерусалимский патриархат не допускает раскольников до святынь, находящихся на канонической территории Иерусалимского патриархата. Не допускает никакого соучастия, даже молитвенного, представителей этих раскольничьих структур»», —процитировала эксперт позицию Иерусалимского патриархата.

Далее она обратила внимание, что Епифаний комментирует многие православные события скорее с позиции представителя непризнанной конфессии, чем полноценного православного владыки.

«Епифаний отозвался о фильме «Паломница» Оксаны Марченко в стиле «не смотрел, но осуждаю». Почти как активист на комсомольском собрании — всё, что угодно, лишь бы понравиться грантоедам и соросовским СМИ», — отметила эксперт, подчеркнув, что цикл фильмов «Паломница» Оксаны Марченко рассказывает о православных святынях, важных для каждого христианина.

«То есть для ПЦУ и лично для Епифания Свято-Успенская Святогорская лавра в Донбассе и Киево-Печерская лавра в столице Украины — это не святые места? Это точно не позиция православного пастыря, потому что глава православной церкви просто не может такого заявлять», — уверена медиаэксперт, предположив, что Епифания гложет обида из-за того, что лавры, о которых рассказывается в фильме Марченко, принадлежат канонической Украинской православной церкви, а не ПЦУ.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля президент Украины Владимир Зеленскийпровел встречу с главами церквей в связи с празднованием Пасхи в условиях карантина. На мероприятие были приглашены предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий, глава раскольнической организации «Православная церковь Украины» Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. По информации пресс-службы офиса президента, общение состоялось в «комплиментарном» режиме, без обсуждения острых и проблемных вопросов.