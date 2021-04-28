Киев, , 20:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля провел встречу с главами церквей в связи с празднованием Пасхи в условиях карантина.

По информации пресс-службы офиса президента, во встрече приняли участие предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий, глава раскольнической организации «Православная церковь Украины» Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Зеленский заявил, что участники совещания должны решить, какие мощные сигналы можно послать, чтобы не допустить возвращения регионов в «красную» зону после Пасхи. Также он обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это — «единственный путь к преодолению пандемии» (это заявление особенно интересно в контексте того, что у Украины есть огромные проблемы с получением вакцины — ИА REGNUM).

Согласно источнику, предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса пребывает в центре внимания всех церковных общин — в частности, их руководители стараются сделать всё возможное, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Пасху на Украине не планируется введение дополнительных карантинных ограничений, но праздновать лучше в узком кругу и с соблюдением всех правил безопасности. Степанов также добавил, что «COVID — атеист, для него нет праздников».