Нью-Дели, 4 мая, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Россияне, находящиеся в Индии, рассказали об эпидемиологической ситуации в стране в рамках выпуска программы «Спецреп». Ролик доступен на YouTube-канале «Редакция».

(сс) Kandukuru Nagarjun Женщина в маске. Индия

Находящиеся в Индии россияне рассказали о масштабах катастрофы, о влиянии религиозных мероприятий на ухудшение обстановки и об изменении повседневной жизни людей. Видоролик за несколько часов уже посмотрели более 500 тыс. человек, он попал в тренды русскоязычного YouTube.

С конца апреля в Индии заражаются коронавирусом более 300 тыс. человек ежедневно. Общее число зараженных составляет почти 20 млн человек.