Ростов-на-Дону, 4 мая, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону замусорили территорию городских лесов, сообщают в социальных сетях жители микрорайона Ростовское море. Так, рядом с жилым комплексом «Платовский» растёт свалка. Ежедневно грузовые машины сбрасывают строительные отходы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор

«Отходы, кирпичи, пластик, везут как со стороны Ростовского моря, так и со стороны новой строящейся больницы», — уточняют очевидцы.

В день к месту несанкционированного полигона подъезжают до 15 автомобилей «КамАЗ». Однако власти жалобы жителей многоквартирных домов и частного сектора игнорируют.