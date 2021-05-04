Ростов-на-Дону, 4 мая 2021, 17:46 — REGNUM Слив нечистот, попадающих в балку Жанкина, а затем — в реку Темерник, зафиксировали жители Ростовской области. Видео размещено в социальных сетях.
«В связи с событиями вокруг Аксайского района, просьба не забывать о ситуации с Щепкинским лесом, просит наш читатель. Туда напрямую из посёлка Камышеваха сливаются нечистоты. Очистные сооружения так и не были построены», — указано в паблике «Ростов Главный».
ИА REGNUM напоминает, что проблема слива нечистот от жилой застройки и промышленных предприятий Аксая в пруд-отстойник, расположенный в балке Жанкина на окраине посёлка Ковалёвка, существует несколько десятилетий. Из переполненных прудов сточные воды попадают в реку Темерник.