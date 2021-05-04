Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM В Петербурге задержали мужчину, который подвыпившим сел за руль, при повороте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пенсионера. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, а в отношении водителя возбуждено уголовное дело и решается вопрос о его задержании. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с участием пешехода произошло вечером 2 мая у дома 78 по проспекту Луначарского, когда 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf при совершении поворота не справился с управлением. В результате иномарка оказалась на тротуаре, где сбила 68-летнего мужчину. Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

«При оформлении ДТП водитель Volkswagen отказался от прохождения медицинского освидетельствования. ГСУ ГУ МВД России в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — рассказали в Главке МВД.

В среду, 5 мая, полицейское следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении водителя под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.