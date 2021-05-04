Лондон, , 16:34 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» в очередной раз обратился в мадридский «Реал» с просьбой уступить 31-летнего валлийского нападающего Гарета Бейла, который текущий сезон проводит в Англии на правах аренды. «Тоттенхэма» рассчитывает подписать футболиста за 14 миллионов евро. Об этом 4 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Гарет Бейл принял участие в 16-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Европы у футболиста 3+2 очка по системе гол+пас в 10-ти играх.

Текущее соглашение Бейла со «сливочными» рассчитано до конца следующего сезона. Transfermarkt оценивает валлийца в 20 миллионов евро.

Бейл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013-го года за 100,8 миллиона евро.