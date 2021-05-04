Москва, 4 мая, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В ночь с 3 на 4 мая в 5-этажном отеле «Вечный зов», который располагается по адресу 6-я Кожуховская улица, д. 26, вспыхнул пожар. Сообщение поступило на пульт дежурного в 03:27 4 мая, сообщили в главном управлении МЧС России по Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Сначала огонь пытался тушить охранник.

Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. На месте работали 38 единиц техники и 119 человек личного состава.

Менее чем через час, в 04:18, пожар был локализован. В 04:30 пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м.

Люди были в панике. Постояльцев гостиницы начали эвакуировать ещё до приезда спасателей. Были спасены 305 человек. Однако без жертв не обошлось. По данным департамента здравоохранения Москвы, при пожаре погибли два человека. По неподтверждённой информации, есть третий погибший.

Число пострадавших, по сообщениям СМИ, от 7 до 18 человек. Постояльцы, получившие травмы, доставлены в больницы.

Отметим, что среди эвакуированных было 114 детей, которые участвовали в слете кадетов.

Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование пожара в гостинице взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.