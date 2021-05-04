Красногорск, 4 мая, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Порядка 830 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса в Подмосковье. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации против коронавируса

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При этом около 40% из числа граждан, сделавших прививку, приходится на категорию лиц старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильные пункты по вакцинации от коронавируса в Московской области начали работать на территории садовых некоммерческих товариществ.