Ташкент, , 15:28 — REGNUM День работников культуры и искусства планируют учредить в Узбекистане и отмечать его 15 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «Об учреждении Дня культуры и искусства Республики Узбекистан». Во время обсуждения проекта документа отмечалось, что в последние годы в республике принимаются меры по дальнейшему развитию национальной культуры.

Депутаты также считают, что в Узбекистане активизировалась работа по популяризации культурного наследия, фольклора и самодеятельного искусства. Все это позволяет вписаться республики в мировую культурную среду, сообщили в парламенте.