Москва, , 14:32 — REGNUM В особо охраняемой природной территории Москвы «Серебряный бор» были замечены два зайца-русака. Об этом 4 мая сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Эти животные относятся к числу самых редких млекопитающих Москвы. Причем замечены были как мужская, так и женская особь зайцев. Тот факт, что сейчас у этого вида период брачного сезона, дает надежду на то, что их популяция со временем сможет восстановиться.

«Заяц-русак занесен в Красную книгу Москвы с 1-й категорией редкости — это исчезающий вид, и такие пары в лесах дают надежду на то, что зайцы в будущем увеличат свою численность», — сказано в сообщении.

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