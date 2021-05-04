Берлин, , 14:50 — REGNUM Австрийской защитник футбольного клуба из Леверкузена «Байер» Александр Драгович может стать игроком московской команды «Динамо». Об этом 4 мая сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, руководство динамовцев сделало предложение 30-летнему футболисту о переходе в свой состав летом, когда игрок перейдет в статус свободного агента.

Также указывается, что защитником интересуется белградская команда «Црвена Звезда» и клуб «Кельн».

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Драгович сыграл в составе «Байера» из Леверкузена в 26 матчах и отметился в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.