Варшава, , 14:17 — REGNUM Пресс-секретарь Координационного центра спецслужб Польши Станислав Жарин во время пресс-конференции заявил, что смена посла России в Минске является «признаком растущего давления, оказываемого Москвой на Белоруссию». Об этом передает Polskie Radio.

«Назначение на этот пост посла России в Белоруссии Евгения Лукьянова, опытного представителя российской номенклатуры, означает ужесточение курса Кремля по отношению к Александру Лукашенко», — заявил Жарин.

По мнению польского чиновника, Евгений Лукьянов будет «более жестко отстаивать российские интересы в Белоруссии, чего его предшественник Дмитрий Мезенцев».

Жарин также отметил, что на примере белорусского политического кризиса Россия «в очередной раз продемонстрировала курс на конфронтацию с Западом, не поддержав его позицию по поводу действий белорусских властей в отношении протестующих».