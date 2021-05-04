Калуга, 4 мая, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Калужской области подтверждено 102 случая заражения коронавирусом у прибывших из-за границы, преимущественно из Турции. У вернувшихся с российских курортов калужан выявлено 67 случаев положительных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Стопкоронавирус.рф В лаборатории

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По данным мониторинга состояния граждан, прибывших из-за рубежа и других регионов, из 16 тыс. 401 приехавших заполнили анкеты на сайте госуслуг и прошли лабораторное обследование 16 тыс. 171 человек. Не прошли обследование 230 человек. Привлечены к административной ответственности 109 человек. Материалы направлены в судебные органы.

Между тем, по информации областного минздрава эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется. Охват тестированием составляет 203,4 на 100 тысяч населения. В настоящее время в область поступило 106 тыс. 222 дозы вакцины от COVID-19. Уже привиты 79 тысяч 857 жителей региона. Во всех прививочных пунктах вакцина имеется в достаточном количестве, работают стационарные и мобильные прививочные пункты.