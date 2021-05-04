Рига, , 13:53 — REGNUM Во вторник, 4 мая, в Латвия отмечает 31-ю годовщину восстановления независимости. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики, напомнив, что 4 мая 1990 года Верховный совет Латвийской ССР принял декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

За ее принятие проголосовали 138 из 201 депутата главного законодательного органа прибалтийской советской республики. Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике. Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

Как подчеркивается в сообщении, 4 мая 1990 года у здания парламента Латвийской ССР стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной реки Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости Латвии в нынешнем году, в основном, пройдут в режиме онлайн из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.