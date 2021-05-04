Москва, , 14:03 — REGNUM Журналист Юрий Дудь ответил на обвинения блогера Ивангая. Он опубликовал в своём телеграм-канале объяснение, почему в интервью попали не все темы, о которых рассказывал Иван Рудской (настоящее имя Ивангая).

«Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель — исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя… Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать» — объяснил Дудь. Также журналист опубликовал 12-минутный фрагмент интервью с Ивангаем, о котором в своих обвинениях говорил блогер.

Ранее Ивангай написал в своём Twitter-аккаунте, что «Дудь вырезал главный месседж» о прабабушке и дедушке Рудского. На вопрос подписчика, почему журналист убрал это из интервью, Рудской назвал Дудя «ссыклом».

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