Ташкент, , 13:50 — REGNUM В Узбекистане планируют запретить распространять рекламу через мобильные телефоны без согласия пользователя. Об этом сообщили 4 мая в пресс-службе законодательной платы Олий Мажлиса (парламента) республики.

Депутаты узбекистанского парламента приняли законопроект «О рекламе» в новой редакции в первом чтении. В нижней палате отметили, что действующее законодательство не отражает современные условия.

Законопроект предусматривает введение запрета рекламы лекарств с участием знаменитостей, медицинских работников или людей, одетых как медики. Планируется также запретить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Кроме того, проект документа вводит понятия интернет-рекламы. Депутаты отметили, что все подзаконные акты необходимо формировать с привлечением специалистов.