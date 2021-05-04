Стокгольм, , 14:50 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» (SD) Джимми Окессон подписал законопроект оппозиции по ужесточению миграционной политики Швеции, однако политик считает, что по данному вопросу его партия готова выступать за более радикальные меры. В свою очередь лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») не исключает, что в момент переговоров по формированию правительства Швеции после парламентских выборов вопрос о дальнейшей миграционной политике может быть затронут. Об этом 3 мая сообщила газета Dagens Nyheter.

Как пишет DN, в своем письме в редакцию Окессон отметил, что законопроект оппозиции «лежит далеко за рамками его намерений».

«Но это шаг в правильном направлении. Вместе с объединенной оппозицией мы совершаем серьезные усилия по ужесточению миграционной политики и ограничению потока мигрантов в Швецию. После выборов 2022 года, когда избиратели скажут все, что думают о пагубном правительстве Стефана Лёвена, мы намерены полностью отбросить все миграционное законодательство и составить его заново с самого основания», — заявил Окессон в письме в редакцию DN.

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