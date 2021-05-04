Стокгольм, , 14:34 — REGNUM 2 мая в комитете Риксдага по вопросам социального страхования «Умеренные», «Шведские демократы», «Христианские демократы» и «Либералы» представили общее предложение по ужесточению миграционной политики Швеции. Инициатива объединенной оппозиции стала ответом на законопроект правительства о либерализации порядка прибытия в страну новых мигрантов. Об этом 3 мая сообщила газета Dagens Nyheter.

Напомним, что в начале апреля правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными» представило законопроект, в соответствии с которым Швеция будет проводить либеральную миграционную политику. Одним из ее проявлений станет предоставление вида на жительства в стране «по гуманитарным соображениям».

Оппозиция намерено это положение закона ограничить. Четыре партии также намерены ввести требование по знанию языка, законов, истории и обычаев Швеции для предоставления постоянного вида на жительство в стране.

Правительственный законопроект предполагает, что лицо, прибывшее в Швецию, сразу может ходатайствовать о переселении в страну членов своей семьи. Оппозиция намерено ограничить это право — заявитель может это делать только после того, как сам получит вид на жительство в Швеции. Более того, для переезда родственников предлагается ужесточить требования по наличию у них средств к существованию.

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