Сеул, 4 мая, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи опубликовало высококачественные снимки, полученные со спутника нового поколения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий и министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Острова Токто

Согласно опубликованным данным, опубликовано 13 снимков, включая изображения пирамид в Египте, водопада Виктория в Замбии, островов Токто в Японском море и спортивного комплекса «Чамсиль», расположенного на юге Сеула.

Напомним, что данный спутник был запущен в космос с помощью российской ракеты «Союз 2.1а» с космодрома «Байконур» (Казахстан) 22 марта. Спутник находится на околоземной орбите (497,8 км) и работает в тестовом режиме.

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