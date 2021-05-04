Москва, 4 мая, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Никто не будет штрафовать дачников за ромашки, мяту и одуванчики на участках, эти требования касаются только сельхозтоваропроизводителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Одуванчики

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило!.. Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения», — отметил Николаев.

Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет, подчеркнул парламентарий.

«Что касается борщевика, то каждый дачник, уверен, знает и сам борется с этими растениями!» — добавил он.

По словам Николаева, никаких штрафов огородникам и дачникам не нужно боятся и ожидать, оснований для этого просто нет.

О том, что дачникам придется платить штрафы за сорняки на участке, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову.

Вместе с тем санкции за борщевик составляют до 700 тыс. рублей. Штрафы выставляют местные власти.