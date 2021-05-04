Москва, 4 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Наибольшей популярностью у путешественником со школьниками на майские праздники в 2021 году пользуются Москва, Сочи и Симферополь — совокупно на эти три города приходится почти половина спроса у данной когорты туристов. Об этом 4 мая сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

В частности, доля поездок в Москву составила 17,66% от общего числа направлений, в Сочи — 16,09%, в Симферополь — 15,40%, а в Санкт-Петербург и Калининград — 14,03% и 7,08% соответственно.

Во вторую пятёрку городов вошли Анапа (3,57%), Минеральные Воды (2,32%) Краснодар (2,00%), Челябинск (1,63%) и Геленджик (1,57%).

В отличие от поездок со школьниками, в направлениях с детьми до шести лет включительно лидирует наоборот Сочи, а на втором месте располагается Москва.

Эксперты центра анализировали билеты туда-обратно, оформленные для вылета с 1 по 10 мая (с датой бронирования после 1 марта).