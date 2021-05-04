Симферополь, , 12:37 — REGNUM Миллион пассажиров с начала года обслужил международный аэропорт «Симферополь» с начала 2021 года, сообщили в пресс-службе аэропорта 4 мая.

По сравнению с тем же периодом 2019 года пассажиропоток увеличился на 11% — 100 тыс. человек. Маршрутная сеть перед майскими праздниками увеличилась до 32 направлений, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

«Международный аэропорт Симферополь в этом году обслужил первый миллион пассажиров значительно раньше, чем в 2019 году. Это свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока даже в сравнении с доковидным периодом. Количество направлений, по которым осуществляются рейсы, в этом сезоне значительно выросло уже в конце апреля. Маршрутная сеть продолжит расширяться и в мае», — прокомментировал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Республике Крым ожидается туристический бум — по данным властей, путешественниками уже приобретено 6 млн авиабилетов с начала года. Всего в регионе ожидают не менее 8 млн гостей.