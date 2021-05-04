Кингисепп, Ленинградская область, , 12:44 — REGNUM Сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали в Кингисеппском районе Ленинградской области двух молодых уроженцев одной из стран Латинской Америки, которые пытались незаконно попасть на территорию Евросоюза, а именно в Эстонию. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, один из задержанных на протяжении долгого времени путешествовал по странам СНГ, чтобы найти возможность пересечь границу с ЕС в обход пограничных пунктов. Второй иностранец — его друг, который пытался помочь ему пересечь границу. Для этого он подвез знакомого на территорию района поближе к границе, где оба и были задержаны. Во время обыска в автомобиле, на котором передвигались иностранцы, были обнаружены лекарственные препараты, которые запрещены на территории России.

«Попытки не увенчались успехом, поэтому «вечный» турист прибыл в Российскую Федерацию, чтобы попытать свою удачу снова, — рассказали в пресс-службе. — Данному гражданину за неоднократное совершение административных правонарушений в области дорожного движения въезд в одну из стран СНГ запрещен на определенный срок».

Мигрант, который пытался помочь другу, был привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ в виде денежного штрафа и выдворен за пределы пограничной зоны. В отношении второго иностранца, мечтавшего о хорошей жизни за рубежом, суд вынес решение, помимо денежного штрафа, выдворить нарушителя за пределы Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники за неделю задержали в Ленобласти более 80 нарушителей