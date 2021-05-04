Казань, , 12:22 — REGNUM В Татарии метеослужбы 4 мая прогнозируют сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Так, в ближайшие часы с сохранением до конца дня и вечером 4 мая на территории Татарии ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 25−27 м/с.

Температура воздуха днем составит +17…+22 градуса, на юге и востоке РТ — до +27°. В отдельных районах РТ возможна гроза.

ИА REGNUM также сообщало, метеопредупреждение в связи с непогодой объявлено на территории Тульской области на 4 мая. По региону ожидается усиление западного ветра порывами до 12−17 м/с.

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