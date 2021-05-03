Казань, , 13:28 — REGNUM В Татарии днем 3 мая ожидается сильный южный, юго-восточный ветер порывами до 17 м/с. В течение дня возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +17…+22°, сообщает республиканский Гидрометцентр.

В ночь на 4 мая в регионе местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +9…+14 градусов. Днем прогнозируется дождь с температурой воздуха до +22 градусов, на юге и востоке республики — до +27 градусов.

На следующий день резко похолодает. Так, 5 мая столбики термометров в дневное время поднимутся максимум до +15 градусов, а ночью — не выше +7 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии до 16 мая действует особый противопожарный режим. На этот период запрещено разведение костров и других пожароопасных работ.

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