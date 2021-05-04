Вашингтон, 5 мая, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Президент группы «В защиту христиан» Туф Бааклини выразил свою глубочайшую благодарность президенту США Джо Байдену в связи с тем, что он стал первым президентом в истории США, признавшим Геноцид армянских христиан, передает американское издание Catholic News Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Новости Ватикана

Заместитель председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Тони Перкинс полагает, что данный шаг Байдена станет сигналом желания выступить против новых преступлений против человечности во всем мире. Вице-председатель USCIRF Анурима Бхаргава уверена, что память о Геноциде армян должна стимулировать усилия по борьбе с геноцидами, которые происходят в наше время.

По ее мнению, пришло время переориентироваться «на зверства, совершенные против народа рохинджа, работу по привлечению китайского правительства к ответственности за геноцид и преступления против уйгуров и других тюркских мусульман в Синьцзяне».

О чем еще пишет мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».