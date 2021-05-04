Солт-Лейк-Сити, США, , 11:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно обыграл команду «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 110:99.

Наиболее результативным игроком встречи стал хорватский легкий форвард «джазменов» Боян Богданович, который набрал за игру 25 очков. Его коллега по клубу — французский центровой Руди Гобер — оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 15 подборами.

У «Сан-Антонио» самым результативным оказался легкий форвард Демар Дерозан, на счету которого 22 очка, набранные в игре.

Отметим, в следующем матче «Юта», одержавшая вторую подряд победу, 6 мая снова встретится с «Сан-Антонио», потерпевшим третье подряд поражение.