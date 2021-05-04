Иерусалим, , 10:58 — REGNUM Самолеты с медикаментами и аппаратами ИВЛ отправятся из Израиля в Индию уже 4 мая, сообщает телеканал «11 КАН». Израиль поможет Индии в борьбе с коронавирусом после того, как в Нью-Дели официально попросили о помощи.

Поставки будут включать медикаменты и медицинское оборудование (кислородные баллоны, аппараты ИВЛ) стоимостью в 10 млн шекелей (около $3 млн), доставку груза к месту назначения Индия обеспечит сама. Четыре борта уже прибыли в Израиль и вернутся в Индию 4 мая.

Минздрав Индии также обратился к известной израильской больнице «Ихилов», которая передаст в страну экспериментальный препарат, использование которого, по данным больницы, привело к выздоровлению 96% тяжелых ковид-пациентов.