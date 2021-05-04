Берлин, , 10:43 — REGNUM Германская экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) ФРГ на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Nabu.

Речь идет о еще незавершенном участке газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Организация ещё в 2018 году подала возражение на решение BSH о строительстве «Северного потока — 2». Процедура возражения была расширена в марте 2021 года посте утверждения второй поправки.

Однако 1 апреля BSH окончательно отклонила возражение Nabu. Теперь организация намерена подать в суд.

«Единственный способ ограничить ущербБалтийскому морю— это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены», — сообщили в Nabu.

В организации считают, что прокладка газопровода якобы разрушает среду обитания на морском дне. Также экологи назвали газопровод «динозавром инфраструктуры» и усомнились в его целесообразности. Претензия заключается в том, что газопровод используется для транспортировки невозобновляемого энергоносителя и тем самым ставит под угрозу «энергетический переход».

Напомним, что сейчас завершается строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании недалеко от острова Борнхольм. После этого останется только проложить участок в исключительной экономической зоне Германии.