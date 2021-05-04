Ташкент, , 10:13 — REGNUM Пошлина в размере 50% от таможенной стоимости введена на экспорт из Узбекистана хлопкового масла. Это следует из закона «О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров», опубликованного на сайте базы данных законодательства республики.

Дополнительные пошлины вводятся с 1 мая по 31 декабря 2021 года. Размер таможенной пошлины на экспорт подсолнечного масла составит 20%, но не менее $0,2 за килограмм.

Пошлина на экспорт подсолнечных и хлопковых семян составляет 30%, не менее 0,2% за килограмм. Кроме того, предприятиям разрешается экспортировать не более 50% от общего объема производства растительного масла.

Кроме того, до конца 2021 года от НДС освобождается импорт растительного масла и семян подсолнечника и льна.

Отмечается, что указанные меры направлены на обеспечение населения продовольственными товарами и предотвращение роста цен в период пандемии.