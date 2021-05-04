Хабаровск, 4 мая, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Самолётом из Москвы 4 мая в Хабаровск доставили Благодатный огонь сошедший с небес в Иерусалиме — священники отслужили благодарственный молебен прямо в аэропорту, а затем его отвезли в Спасо-Преображенский кафедральный собор, и уже начали раздавать огонь по всем православным храмам Хабаровского края, пишут местные СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Благодатный огонь

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Привёз Благодатный огонь в специальной лампаде настоятель Успенского собора иерей Дионисий Ногтев.

Прихожане смогли также прикоснуться к святыне и зажечь от неё свои лампады.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт делегации Фонда Андрея Первозванного с частицей Благодатного огня приземлился 1 мая в московском аэропорту «Внуково».