Абакан, 4 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Прививочная кампания против COVID-19 продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 4 мая в республиканском правительстве, первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 43 917 жителей региона.

Mz19.ru Вакцинация от коронавируса. Хакасия

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Обе дозы вакцины получили 28 668 человек. Охват населения республики вакцинацией оценивается в 18,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2021 года выявлено 4883 носителя коронавируса, выздоровели 4465 человек.