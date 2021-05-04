Сеул, , 09:51 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее в дорожно-транспортных происшествиях погибли 24 ребёнка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Компетентных органов по вопросам дорожного движения (KoROAD).

По сравнению с 2000 годом показатель сократился на 95,7%.

Известно, что число погибших на 100 тыс. детей составил 0,4, что является самым высоким показателем среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Представители Компетентных органов отметили, что май — месяц, когда в стране происходит большое количество ДТП с участие детей, а также призвали водителей, родителей и детей быть аккуратными на дорогах.