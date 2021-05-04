Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге в I квартале 2021 года года составил 104,6% по сравнению с январем-мартом 2020 года. Повышение ИПП в значительной степени оказалось связано с увеличением объемов обеспечения потребителей электрической энергией, газом и паром в ходе прошедшего холодного зимнего сезона: по этим направлениям рост производства составил 16,8%, сообщили в Петростате.

Кроме того, увеличение выработки в I квартале отмечено в обрабатывающих производствах (на 2%), в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 11,5%).

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 20%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий возросло на 12%, металлургической продукции — на 5%, легковых автомобилей — на 2%. Возросли объемы выпуска спецодежды (на 31%), строительных смесей (на 28%), текстильных изделий (на 27%), мебели (на 23%), медицинских инструментов и оборудования (на 16%).

В Ленинградской области индекс промышленного производства за I квартал 2021 года составил 104,4%. Положительная динамика также наблюдалась в обрабатывающих производствах и в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 6,0% и на 0,3% соответственно.

В то же время в добыче полезных ископаемых в Ленобласти и в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений произошло снижение — на 7,2% и 6,7%, соответственно.

В Ленобласти объем выпуска табачных изделий вырос на 41%, пищевых продуктов — на 13%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 16%, резиновых и пластмассовых изделий — на 8%.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности в январе-марте 2021 года составил в Санкт-Петербурге 626 млрд рублей, что в действующих ценах на 4,2% больше, чем в январе-марте 2020 года, в Ленинградской области, соответственно, 346 млрд рублей и на 22,6% больше», — говорится в опубликованных материалах Петростата.

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