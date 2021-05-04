Новосибирск, 4 мая, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области, на майские праздники, которые приходятся на время действия особого противопожарного режима, установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора. При этом, по состоянию на сегодня, 4 мая, с начала пожароопасного сезона на территории региона возник 31 лесной пожар на общей площади 203,8 га. Такие данные приводит новосибирское министерство природных ресурсов и экологии.

54.mchs.gov.ru После природного пожара. Новосибирская область

«Министерство призывает жителей воздержаться от посещения лесов и не разводить огонь на открытом пространстве — это может привести к природным пожарам», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

В минприроды подчеркнули, что основными причинами возникновения пожаров в лесу явились переход с земель сельскохозяйственного назначения, муниципальных образований и иных категорий. Восемь пожаров произошли по вине местного населения.