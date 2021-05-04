Колумбус, США, , 09:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл в овертайме команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В состав «Нэшвилла» забитыми шайбами отметились шведский форвард Филип Форсберг (30-я минута), Райан Джохансен (32-я) и швейцарский защитник Роман Йози (40-я), у «Коламбуса» хет-трик оформил шведский форвард Эмиль Бемстрём (42-я, 48-я и 56-я).

Победу «Предаторз» в овертайме принес гол Романа Йози (64-я), который таким образом оформил в матче дубль.

Российский форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Его одноклубник — защитник Владислав Гавриков, а также российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Нэшвилл», одержавший вторую подряд победу, 6 мая снова встретится «Коламбусом» потерпевшим второе подряд поражение.