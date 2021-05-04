Бишкек, , 09:16 — REGNUM В Киргизии планируют усилить аппарат полномочного представителя правительства республики в Баткенской области. Это следует из законопроекта о наделении региона особым статусом, который опубликован на сайте киргизского правительства.

Полпреда планируют наделить особыми административными полномочиями. В частности, представитель правительства сможет координировать деятельность территориальных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления.

Кроме того, законопроект направлен на социально-экономическое развитие региона. Вводятся механизмы льготного финансирования, особый налоговый и инвестиционный режим, особые условия госзакупок.

С 2022 года расходы на содержание общеобразовательных заведений и объектов культуры передадут в республиканский бюджет.

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