Эвенск, Магаданская область, , 09:10 — REGNUM Прокуратура Магаданской области проверила сообщения из СМИ о том, что в отдалённых селах Северо-Эвенского городского округа дети уже несколько лет не проходят диспансеризацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Выявлены нарушения прав несовершеннолетних на охрану здоровья. Установлено, что за последние три года на территории отдалённых населённых пунктов диспансеризация и профилактические осмотры 39 детей не организованы и не проведены», — пояснили в прокуратуре.

Прокурор области внёс представление министру здравоохранения Колымы, которое рассмотрено и удовлетворено. В целях устранения нарушений истребовано дополнительное финансирование, организованы облёты труднодоступных населённых пунктов.

Так, с 10 по 15 апреля выездной медицинской бригадой из областной детской больницы узкие специалисты провели диспансеризацию и профилактические осмотры несовершеннолетних в Северо-Эвенском городском округе.

Всего было осмотрено 270 детей. Даны рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, программа диспансеризации населения должна быть возобновлена с 1 июля 2021 года — согласно решению президента Владимира Путина. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.