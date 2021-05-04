Томск, , 09:07 — REGNUM В Томский онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в правительстве Томской области.

Оборудование приобретено за 3,6 млн рублей за счёт средств федерального бюджета.

По данным обладминистрации, основным достоинством метода является возможность лечения без разреза тканей. В патологическую зону внедряют электрод небольшого диаметра. Во время процедуры длительностью примерно 15 минут применяется кратковременная анестезия. Скорость воздействия позволяет пациентам испытывать минимум боли. Восстановление проходит в течение суток.

С помощью нового оборудования для лечения рака и предраковых опухолей в Томске уже провели несколько операций.

При радиочастотной абляции патологически изменённые ткани удаляются выжиганием электрическим током определённой частоты (радиочастоты). Создаваемый электрическим генератором ток подаётся к патологическому участку внутри органа по электроду.

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