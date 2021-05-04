Ижевск, 4 мая, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 мая прививку от коронавируса сделали 87 135 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 55 520 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За прошедшие выходные дни был вакцинирован 341 житель региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 2080 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в регионе провели 1 071 474 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2730 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3026 исследования.

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