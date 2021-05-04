Лондон, , 08:55 — REGNUM Южная Корея и США продолжат сотрудничество для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данная договорённость достигнута в ходе встречи министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся 3 мая в Лондоне в рамках министерской встречи стран «Большой семёрки» (G7).

Глава американского внешнеполитического ведомства познакомил своего южнокорейского коллегу с основными направлениями новой северокорейской политики Вашингтона, выработка которой завершилась на прошлой неделе.

Как сообщили в госдепартаменте США, Чон Ый Ён и Энтони Блинкен подтвердили приверженность защите безопасности в регионе, в том числе, в рамках трёхстороннего сотрудничества с участием Японии.

Стороны подчеркнули важную роль альянса Сеула и Вашингтона в поддержании безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире, а также достигли договорённости о тесном сотрудничестве для успешного проведения южнокорейско-американского саммита, который состоится в Вашингтоне 21 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Южной Кореи встретится с госсекретарём США