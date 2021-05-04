Фриско, США, , 08:07 — REGNUM Юниорская сборная Швеции по хоккею уверенно обыграла команду США в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) 2021 года. Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Комерика-центр» во Фриско (США) и закончилась в пользу шведов со счетом 5:2.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Маттиас Хевелид (4-я минута, в большиснтве), оформивший в матче дубль Фабиан Люселль (34-я и 42-я, при игре 4×4), Оливер Моберг (55-я, в большинстве) и Исак Росен (60-я, в пустые ворота).

У американцев голами отличились Саша Пастухов (34-я, в большинстве) и Ред Савадж (59-я, при игре 6×5).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в рамках ¼ финала Юниорского чемпионата мира 2021 по хоккею (ЮЧМ-2021) юниорская сборная России U18 одержала победу над сборной Белоруссии U18 со счетом 5:2.