Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В Новосибирске на время праздничных мероприятий 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщила мэрия города.

«В связи с проведением военного парада войск Новосибирского гарнизона и артиллерийского салюта, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, 9 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств», — уточнили в городской администрации.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, могут бесплатно воспользоваться услугой социального такси.

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