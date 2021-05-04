Красноярск, , 06:38 — REGNUM На модернизацию библиотек в Красноярском крае направят 174 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в правительстве региона.

Субсидии на модернизацию утверждены постановлением краевого правительства в рамках регионального проекта «Библиотека будущего». Муниципалитеты получат 174 млн рублей по итогам конкурсного отбора. Эти средства пойдут на обеспечение сохранности библиотечных фондов, организационную и материально-техническую модернизацию библиотек, внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей.

Одно из условий — софинансирование из муниципального бюджета в размере 5−10% общей стоимости проекта.

Субсидии получили Иланский и Назаровский районы, а также города Железногорск, Зеленогорск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово.

Напомним, краевой проект «Библиотеки будущего» стартовал в 2015 году. За это время обновлено 30 библиотек в 12 городах края. На эти цели из краевого и муниципального бюджетов было выделено свыше 400 млн рублей.

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