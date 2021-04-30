Грозный, , 10:30 — REGNUM В Чечне планируют открыть центр культурного развития. Он станет первым на территории республики. Регион попал в первую группу субъектов РФ, на которых будет отработан пилотный проект, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам заместителя министра культуры региона Мамеда Мадаева, в центре культурного развития будут собраны в одном здании на площади около 2 тыс. кв. м несколько учреждений культуры, в том числе клубное учреждение, библиотека, киноконцертный зал, различные кружки, в том числе хореографический.

Центр должен быть открыт в 2022 году. Его строительство ведется в рамках нацпроекта «Культура».