Пекин, , 05:56 — REGNUM Крупнейшие порты Китая зафиксировали рост пропускной способности контейнерных перевозок в середине апреля, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

С 11 по 20 апреля оборот контейнеров в восьми ключевых портах Китая увеличился на 17,8% в годовом исчислении, по данным Ассоциации портов и гаваней Китая. В частности, объем контейнерных перевозок в сфере внешней торговли вырос на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом предыдущего года.

Темпы роста контейнерного оборота в порту Нинбо Чжоушань в середине апреля превысили 30%, в то время как в портах Шанхая, Сямэня и Шэньчжэня — превысили 20%.

Бум контейнерных перевозок в сфере внешней торговли произошел на фоне быстрого расширения экспорта Китая, при этом его экспорт вырос на 38,7% в годовом исчислении в первом квартале этого года.