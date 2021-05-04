Пекин, , 05:36 — REGNUM Состояние дорожного движения в Китае оставалось в основном стабильным и упорядоченным в первые три дня пятидневного первомайского праздника, сообщили 3 мая в бюро управления дорожным движением Министерства общественной безопасности КНР.

По состоянию на полдень 3 маяпо всей стране не было зарегистрировано никаких серьезных заторов или дорожно-транспортных происшествий, сообщили в бюро. В связи с приближением возвратного потока трафика, бюро настоятельно призвало все отделы дорожного движения принять меры предосторожности против заторов и заранее составить планы, чтобы обеспечить бесперебойное движение без аварий.

Бюро также предупредило водителей о возможных сильных дождях в некоторых частях Китая в последующие дни и посоветовало им внимательно следить за прогнозами погоды и состоянием дорожного движения, чтобы выбрать лучшие маршруты и время для поездок.